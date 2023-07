Lutte : Le choc Gris-Ama Baldé finalement fixè le 1er octobre 2023

Le Comité national de gestion (CNG) de lutte a fixé la date du combat qui va opposer le pikinois, Amadou Baldé dit Ama Baldé, contre Ibrahima Dione dit Gris Bordeaux. Après de nombreux reports la date du 1er octobre 2023 a été retenue. À la demande du promoteur Ibrahima Diop de «Cadior productions» le CNG qui a reçu le certificat de guérison de Gris Bordeaux, a décidé de programmer ce combat de lutte tant attendu.



Dans un communiqué rendu public par le CNG on y apprend que le certificat médical du Fassois a été bel et bien déposé auprès des services de Bira Séne et que le promoteur a entamé les démarches pour la tenue du combat. « Nous accusons réception de votre lettre en date du 17/07/2023 par laquelle vous demandez l'organisation du combat Amadou BALDE alias Ama Baldé contre Ibrahima DIONE alias Gris Bordeaux suite au certificat de guérison du lutteur Ibrahima DIONE. Après étude du dossier relatif à ce combat, le CNGL vient par la présente vous donner son accord pour l'organisation dudit combat le 01er octobre 2023 » renseigne le CNG.