Lutte : Le CNG prolonge le suspense suite au recours de Sa Thies, une décision officielle attendue ce mercredi…

Suite et pas fin dans l’épisode du recours introduit par Sa Thies ce lundi, au niveau du comité national de gestion de la lutte (CNG) en guise de contestation de la victoire de Reug Reug. Au moment où dakarctu avait rendu public la décision (encore officieuse) du CNG qui a cassé le premier verdict pour redonner la victoire à Sa Thies, un démenti a été apporté par le président dudit comité, Bira Séne.Ce dernier s’en est ouvert à une partie de la presse dont le site Les Arènes. «Aucune décision n’est rendue par le CNG concernant le combat Sa Thiès vs Reug Reug. Nous allons respecter les textes en usant des délais requis avant de vider le dossier” argue t-il.

Toutefois, après de nombreux recoupements et sur la base des informations recueillies, dakaractu est en mesure d’affirmer que la commission en charge des règlements et de discipline, conformément aux textes et à la procédure légale, devrait très prochainement officialiser ladite décision. A ce propos, la date du mercredi 8 mars a été annoncée pour la publication de la note circulaire actant la victoire officielle de Sa Thies sur Reug Reug, suite à son recours.