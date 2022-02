Lutte : Laurent Ndiago terrasse Bou Siteu.

Hier à l’arène nationale, les deux lutteurs Laurent Ndiago et Bou Siteu étaient l’attraction. Dans un combat épique et après plusieurs tours chez "Ardo" les deux jeunes ont continué à échanger de violents coups de poing. In fine, c’est Laurent qui remportera son duel par un magnifique "Caxabal".