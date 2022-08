Lutte : La revanche Tapha Tine vs Bombardier ficelée pour 2023...

La revanche tant attendue entre le géant du Baol,Tapha Tine, de l’écurie Baol Mbollo et Serigne Ousmane Dia alias Bombardier, a été ficelée par LUNE Productions de Alioune Guèye, a appris Dakaractu.



Plus de 10 ans après, il aura fallu le concours d'Éric Favre un promoteur de MMA, pour pouvoir mettre sur pied cette affiche de titans.



D'après les informations parvenues à la rédaction, ladite revanche se tiendra entre janvier et février 2023.



Les deux lutteurs s’étaient frottés le 25 juin 2012 au stade Demba Diop, sanctionné par une victoire du géant de Baol Mbollo à la suite d’une décision médicale.