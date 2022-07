Lutte / Drapeau Fallou Ndiaye : Dame Sène fixe à « Tonnerre » un ultimatum de moins d’une minute avant de le terrasser

Après 12 combats très impressionnants, le poulain du Roi des arènes, Modou Lo, en l'occurrence Dame Sène, affrontera « Tonnerre » le 24 juillet 2022. Selon Dame Sène, « Tonnerre » est un grand lutteur avec beaucoup d'expérience, comme il en est de même pour lui. « Je vais lui montrer que je suis plus fort que lui, je lui donne un ultimatum de 25 secondes, et s'il ne vient pas, j'irais le chercher et dans les 25 autres secondes qui suivent je le terrasserais... » Il ajoute : « je suis plus jeune que lui. Ici nous travaillons dur avec nos encadreurs qui font tout pour que nous puissions remporter le combat devant « Tonnerre » ...