Lutte / Drapeau Bamba Fall - Face to face : Fils de Balla met en garde Malika.

Comme à leur habitude, les lutteurs Fils Balla et Malika se sont défié avec hargne, à l'occasion de leur face to face organisé mardi dernier. Les deux protagonistes ont promis d'ailleurs aux amateurs de lutte sénégalaise, un combat inédit et plein de suspense. Le lutteur de Guédiawaye a ainsi prédit sa victoire et averti son adversaire du quartier Malika.