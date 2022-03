Lutte / Depuis les États-Unis, Gouye Gui déclare : « Je veux Eumeu Sène! »

Après sa défaite contre Reug-Reug (Thiaroye-sur-Mer), concédée le dimanche 20 février 2022. Gouye Gui (Mor Fadam) est parti aux États-Unis pour se soigner. C’est de là-bas qu’il a saisi Sunu Lamb pour défier Eumeu Sène (Tay Shinger).



Estimant que le Fou de Tay Shinger est le plus technique dans l’arène, il veut le croiser pour montrer qu’il est également talentueux.



« Je suis venu aux États-Unis pour me soigner. Je suis établi à New-York, mais je fais mes soins médicaux à Washington. Ma jambe n’était pas fracturée. Les spécialistes de la santé m’ont fait savoir que ce sont mes tendons qui sont étalés et que ça va cesser de me faire mal. Je me porte bien maintenant. Je vais bientôt revenir au Sénégal pour continuer de fourbir mes armes. Mon agent Nass a eu des contacts avec un promoteur pour un éventuel combat contre Papa Sow.

Je veux Eumeu Sène. Il est le champion de la lutte. Il est le meilleur technicien de la lutte, parce qu’il a battu les plus grands techniciens de ce sport. Il les a battus avec des clés différentes. En tant que meilleur technicien dans l’arène, Eumeu Sène me permettrait de prouver mon talent, que je suis aussi très technique. Contre lui, les amateurs sauront si je suis capable de faire étalage de mes qualités techniques ou pas » , nous dit le Roi du Simpi.