Lutte : Décès de l’ancienne gloire Double Less.

Le monde de la lutte est en deuil. Nous venons d’apprendre la triste nouvelle. L’ancienne gloire de la lutte et père de Balla Gaye 2 et de Sa Thiès, Double Less vient d’être rappelé à Dieu.

Alité depuis quelques temps, Double Less est emporté par sa maladie.

Toute l’équipe de Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à Balla Gaye 2 et à la famille éplorée.