Lutte : Combat ensanglanté entre Eumeu Sène et Tapha Tine qui l’emporte sur le fil !

La lutte sénégalaise a occupé toute l’actualité de ce dimanche 12 novembre avec le « choc des titans » qui a opposé deux des meilleurs lutteurs de leur génération, Tapha Tine (20 combats, 15 victoires et 5 défaites) et Eumeu Sène (22 combats, 11 victoires, 8 défaites, 2 nuls.) Un rendez-vous sportif inédit qui a tenu en haleine les amateurs de lutte avec frappe.



Après plusieurs mois de préparation, les deux hommes se sont enfin affrontés ce dimanche, à l’arène nationale de Pikine. Une affiche de rêve à l’occasion d’un après-midi de lutte organisé par le groupe événementiel, Al Bourakh Events. À l’issue d’un combat qui aura tenu toutes ses promesses, Tapha Tine a été malmené par les coups de son protagoniste qui l’a envoyé chez Ardo.



Touché et mis KO le géant du Baol a su compter sur sa résistance et sa puissance pour reprendre ses esprits et renverser son adversaire. Tapha Tine remporte le drapeau Lat Diop, actuel ministre des sports et parrain du grand combat.