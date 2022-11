Lutte : Coly Faye 2 prévient Sa Thiès, Balla et promet sa revanche contre Modou Anta...

Depuis l’annonce du combat de lutte devant opposer Papa Sow à Siteu, la présence du lutteur Coly Faye 2 auprès de Siteu a beaucoup été remarquée. Une nécessité si l'on en croit ce dernier qui dit avoir beaucoup d'affection non seulement pour Siteu, mais pour tous les lutteurs de la commune de Diamaguène. Coly Faye 2 est revenu sur sa carrière et sa revanche contre Modou Anta. Ainsi, il espère faire mordre la poussière à ce dernier. Pour ce qui est des affiches Sa Thiès/Reug-Reug, mais aussi Balla Gaye 2 / Boy Niang, le lutteur Coly pense que les athlètes de Guédiawaye auront du pain sur la planche et verront leurs défaites se succéder...