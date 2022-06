Louga : le polygame tabasse sa "awo" pour faire plaisir à sa "niarel"

Une bagarre entre conjoints qui se regardent avec animosité a finalement atterri devant les éléments de la gendarmerie de Kébémer. Le vieux A.F et son épouse D.S ont franchi la ligne rouge. En effet, depuis que celui-ci a pris une deuxième femme pour de "banales histoires", il s'en prend à la "awo" et ceci devant ses enfants. D'ailleurs, il a levé sa main sur elle à plusieurs reprises, et quand celle-ci daigne porter plainte contre son époux elle revient sur sa décision avec la pression de ses parents : « Une bonne femme doit éviter de faire condamner son mari".

Mais lundi dernier,la dame D.S et sa coépouse se sont bagarrées et la vieille dame a pris le dessus. Suite à cela, la "niarel" s'est plaint au retour de son mari. Dès que celle ci a terminé sa complainte, le mari se lève pour se ruer sur sa femme en lui assénant un violent coup de poing à la figure qui la fit tomber à terre devant ses enfants.

Après cela, la dame D.S prit son courage à deux mains et alla à l'hôpital où lui sera délivré un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 15 jours qu'elle déposera à la brigade de gendarmerie de Kébémer pour porter plainte contre son mari. Le vieux a été arrêté suite à ses aveux circonstanciés, nonobstant sa demande de clémence...