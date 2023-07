Louga/Daara Koki : l’ADL matérialise son concept “un daara, une boulangerie et un champ du savoir” pour améliorer les conditions de vies des talibés

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission visant à permettre aux communautés à développer des stratégies adaptatives face aux problèmes et défis auxquels ces populations sont confrontées dans les collectivités territoriales, le directeur de l'agence de développement local (ADL), Abdoulaye Ndao en compagnie de ses collaborateurs techniques s'est rendu à l’Institut Islamique Cheikh Ahmadou Sakhir Lo de Louga plus connu sous le nom de Daara de Koki pour apporter un soutien au niveau du fonctionnement des daras et faire en sorte que les conditions de vies des talibés soient améliorées . Cette activités “entre dans le cadre de la matérialisation d'une vision, celle du président de la République qui vise à corriger les disparités et les déséquilibres territoriales. Mais c'est aussi une exécution d'une instruction, celle de notre ministre du tutelle, le ministre Mamadou TALLA, qui nous a demandé d'aller vers les territoires faire en sorte que ces territoires soient des espaces qui soient viables compétitifs mais aussi porteur de développement.” a dit Abdoulaye NDAO DG de l’ADL. A Koki le DG de l’ADL a remis une mimi boulangerie d’une capacité de production de 300 miches de pain pain en 2h.

"La mini boulangerie, cette unité de valorisation semie industrielle permettra aux daras de développer des activités génératrices de revenus. Permettra aux daras et aux jeunes talibés d'avoir des formations, des métiers qui sont liés à la pâtisserie mais également de mobiliser toute la communauté autour de l'agriculture pour financer l'éducation" a laissé entendre le Dg de L'ADL. Ce dernier estime que souvent “dans les territoires les exécutifs locaux ont des difficultés pour prendre en charge les préoccupations qui sont liés à l'éducation. Pourquoi ne pas aller vers l'agriculture avec un champ, le cultiver et les recettes qui seront issues de ces champs seront essentiellement consacrées à l'école et aux daras" a prodigué le maire de Koutiaba Wolof aux Serigne daars et talibés de Koki qui représente pour lui le Sénégal, au-delà du symbolique qui constitue un creuset d'excellence en terme de formation où est passé de grands hommes qui ont été formés dans ce temple du savoir.