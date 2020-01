Louga / CRD de lancement du DAC de Dodji : « Le PRODAC est une réponse pertinente et urgente par rapport à l'atteinte des objectifs qui sont fixés pour l'emploi des jeunes » (M. Bouya Amar, Gouverneur)

Créé le 10/04/2014 par décret numéro 2014-498, le PRODAC a pour objectif de contribuer à la réduction de la précarité sociale en milieu rural par la promotion de l'entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes. Après le DAC de Keur Momar Sarr, la région de Louga va accueillir son deuxième domaine agricole communautaire, qui sera installé dans la commune de Dodji, département de Linguère. Pour toutes ces raisons, le chef de l’exécutif régional, le Gouverneur de région, M. El. Bouya Amar a tenu personnellement à présider le CRD de lancement du DAC de Dodji ce Mardi 07 Janvier 2020. La région, on le sait, fait face à un exode massif de ses jeunes, confrontés à un sérieux probléme d'emploi. En cela, "le PRODAC est une réponse pertinente et urgente par rapport à l'atteinte des objectifs qui sont fixés pour l'emploi des jeunes", a t-il dit...