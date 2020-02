Louga : Arrestation d’une bande de cambrioleurs.

La police de Louga, par son professionnalisme et son expertise, vient de réussir un joli coup de filet. Elle a mis hors d'état de nuire une bande de12 cambrioleurs spécialisés dans le vol de matériel électroménager et de matériel de construction.



Cette bande jetait son dévolu sur du matériel électroménager dans des maisons appartenant à des personnes nanties, d'une part, et du matériel de construction dans des immeubles en construction inachevée, d'autre part.



Le mode opératoire de la bande consistait à démonter nuitamment les portes et fenêtres ainsi que des grilles de protection et d’impacts d'escaliers en aluminium des immeubles en construction inachevée.



Le matériel électroménager que la bande avait pu sourstraire, était composé de téléviseurs, d'ordinateurs, de ventilateurs, entre autres. Le butin était ensuite vendu à Dakar à des receleurs.



C'est à la suite de nombreuses plaintes déposées à la police que cette dernière a décidé d'ouvrir une enquête. Cela les a mis sur la piste des malfaiteurs qui ont été finalement arrêtés et déférés au parquet ce mardi.