Loi sur le parrainage : Mame Marème Thiam Babou dénonce "l'attitude contestataire et nihiliste de l'opposition"

Lors d'un point de presse qu'elle a animé ce mardi à Dakar, Mame Marème Thiam Babou affiche son plein accord pour l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant sur le système de parrainage. "Le système de parrainage proposé s'inscrit dans une logique de rectification de la pléthore de candidatures et le rétablissement à la fois de l'égalité et de la légitimité entre tous les prétendants au fauteuil présidentiel", a t-elle confié à la presse.

Elle explique sa position du fait que "la station présidentielle dans toutes les démocraties reste une fonction très sérieuse pour être livrée à des aventuriers. "

Par ailleurs, la responsable de l'APR de Fimla dénonce ce qu'elle considère une "attitude contestataire et nihiliste de l'opposition". Qui selon elle, "abrite en son sein un danger pour la stabilité du pays".

Au cours de son face à face avec la presse, Marème Thiam Babou lance un appel à tous les militants "pour une mobilisation citoyenne et populaire".

Revenant sur les sorties du leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, la jeune responsable politique de Fimla soutient que "le Président du Rewmi porte les habits de François Hollande"...