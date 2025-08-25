Loi portant création de l’OFNAC : Tafsir Thioye critique une création précipitée et dénonce un ciblage contre Bassirou Guèye

L’honorable Tafsir Thioye a vivement critiqué la création du nouvel OFNAC, dénonçant ce qu’il perçoit comme une « suppression-création » similaire à celle opérée en 2012 par Macky Sall pour le Conseil économique et social. Selon lui, la population sénégalaise y voit une manœuvre pour évincer le président actuel de l’OFNAC, Serigne Bassirou Guèye. « Moi je ne vois pas de différence avec l’ancien office, on pouvait modifier la loi existante au lieu d’en créer une nouvelle », a-t-il souligné, appelant à la prudence et au respect des institutions.







Pour Tafsir Thioye, la lutte contre la corruption dépasse la simple législation : « Combattre la corruption, c’est préserver la dignité humaine. C’est un acte de foi », a-t-il affirmé, déplorant le niveau inquiétant de corruption dans le pays malgré les valeurs islamiques partagées par la société sénégalaise. Il a critiqué la précipitation avec laquelle le vote a été organisé, estimant que la teneur et les implications du texte méritaient un débat plus approfondi.







L’honorable a également évoqué les questions liées aux dons et legs de l’OFNAC ainsi qu’à l’appel à candidatures, insistant sur la nécessité d’une approche transparente et réfléchie. Pour lui, chaque décision législative doit refléter justice, foi et respect des citoyens afin de restaurer la confiance dans les institutions et garantir que la lutte contre la corruption serve réellement le peuple.

