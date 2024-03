Loi d'Amnistie: Sonko et Bassirou Diomaye seront libérés, ce mercredi (Madiambal Diagne)

"Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye vont sortir de prison,ce mercredi 13 mars 2024". L'information a été donnée par le journaliste Madiambal Diagne. Ce dernier estime que "le Président Macky Sall va promulguer la loi d'amnistie qui n'a pas fait l'objet d'un recours en inconstitutionnalité", révèle-t-il. Hier, Alioune Tine D'afrikajom Center soutenait que le leader du Parti ex Pastef Ousmane Sonko, et le candidat à la présidentielle, Bassirou Diomaye Faye vont sortir, " dans les meilleurs délais". Pour rappel, hier, mardi 12 Mars, une lettre de désistement de l'Etat du Sénégal contre Sonko, a été communiquée à la presse. Un désistement qui confirme la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales.