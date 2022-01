Locales à Kaolack / Méga-meeting à Kabatoki : Pape Demba Bitèye et Mohamed Ndiaye Rahma, accueillis en grande pompe.

Kabatoki, un quartier périphérique de la commune de Kaolack a abrité le méga-meeting de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Ainsi, les deux candidats de cette bannière ont eu droit à un accueil chaleureux de la part de la population venue nombreuse au niveau de la place publique où la rencontre s'était tenue.



Se succédant au micro, les leaders de Benno Bokk Yakaar sont tous revenus sur leur programme dénommé 1-9-92 constitué de 92 engagements.



Awa Guèye, Ousmane Noël Dieng, Baba Ndiaye, Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye ont tous magnifié l'engagement de la population autour de leurs listes et promis de faire de Kaolack, une ville et un département où il fait bon vivre...