Locales à Bambey / Après Léona Nord, El Hadj Dia mobilise à Léona Sud et promet une victoire de BBY.

Sous la présence effective du Dg de ODIS, Oumar Sow, du leader politique Omar Wone et de plusieurs autres personnalités de la commune de Bambey, El Hadj Abdoulaye Dia a réussi, moins de 24 heures après Léona Nord, une forte mobilisation à Léona Sud.



Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la campagne électorale en perspective des élections locales. En sa qualité de Directeur de Campagne des têtes de listes communale et départementale, il dira n’être qu’à l’entame d’une longue série de meetings dont les seuls objectifs sont d’œuvrer pour le succès de la coalition au soir du 23 janvier.



Tirant le chapeau à ses invités et partenaires dont le docteur Ibrahima Khaliloulah Dia, il se réjouira par ailleurs, de l’engagement pris par le Président du Conseil communal de la Jeunesse Abdou Lahad Lèye à soutenir les candidats Gana Mbaye et Babacar Ndiaye...