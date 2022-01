Locales 2022 à Ziguinchor : Victorine Ndeye appelle à l'apaisement le jour du scrutin

La candidate investie par la Coalition BBY dans la commune de Niaguis à quelques kilomètres de Ziguinchor, appelle les candidats à l'apaisement et à baisser la tension. Car depuis le début de la campagne, l'on constate une violence dans la région de Ziguinchor. Des faits qui ne riment pas avec la sociologie de la région. Face à la population de Niaguis où la secrétaire d'État au logement se trouvait, la seule candidate féminine de la commune investie par la coalition Benno Bokk Yakaar regrette ces actes.

Toutefois, « mon souhait, c'est de faire de la commune de Niaguis, un centre agricole et un hub de transport pour le département. La priorité c'est l'autonomisation des femmes qui méritent un accompagnement exogène et endogène », fait-elle savoir.