Locales 2022 à Kolda : une famille pour un seul fauteuil…une lutte fratricide…

La mairie Kolda suscite beaucoup de convoitise avec ses nombreux candidats. Mais, dans cette course il y a un fait marquant qui a attiré notre attention : la famille biologique du maire Abdoulaye Bibi Baldé. Cette famille à elle seule présente trois candidats pour la mairie à savoir Mame Boye Diao, Abdoulaye Bibi Baldé (Apr) et Tidiane Tamba (Pds). Le premier nommé est l'oncle d'Abdoulaye Bibi Baldé, tandis que le dernier est le petit-fils de Mame Boye Diao et neveu d'Abdoulaye Bibi Baldé. Ces trois candidats sont tous liés par le sang. C'est pourquoi, la lutte fratricide est inévitable entre eux.



Pour rappel, la tante de Mame Boye Diao en l'occurrence Tombon Diao était mariée au grand-père d'Abdoulaye Bibi Baldé, Demba Joseph Baldé. Et de facto le père d'Abdoulaye Bibi Baldé à savoir Samba Nara Baldé est le cousin de Mame Boye Diao qui est à son tour l'oncle paternel de l'actuel maire de Kolda. Quant à Tidiane Tamba, sa mère est la sœur aînée d'Abdoulaye Bibi Baldé et la nièce de Mame Boye Diao. Mais malgré ces liens de parenté, ils sont à la conquête de la mairie dans des camps différents. Mame Boye Diao et Abdoulaye Bibi Baldé (APR) tandis que Tidiane Tamba est le candidat du Pds pour la mairie.



Selon notre informateur, « lorsque le père d'Abdoulaye Bibi Baldé avait été mandaté pour un poste électif, il avait cédé sa place à son oncle Mountaga Diao (père de Mame Boye Diao) tous deux membres du Ps à l'époque. Ce dernier sera plus tard sénateur et député. C'est un arrangement qui avait été trouvé au sein de la famille pour régler la situation. Mais, je trouve incohérent que ces trois se livrent une guerre fratricide, car ils sont de la même famille... »



Ainsi, Mame Boye trouve le soutien de Bamol Baldé et Bocar Doura Baldé frères d'Abdoulaye Bibi Baldé dans son camp. Il faut noter que Bamol Baldé est le président du mouvement APS qui avait soutenu fortement Abdoulaye Bibi Baldé pour son élection de 2014. Il faut rappeler que dernier est à couteaux tirés avec son frère Abdoulaye Bibi Baldé et a basculé dans le camp de Mame Boye Diao pour les prochaines locales. Quant à Bocar Baldé, il est conseiller spécial du président Macky Sall.



Parmi tous les prétendants à la mairie, c'est donc ce trio qui attire le plus l'attention des populations. Ils sont tous issus d'une lignée de dirigeants depuis leurs grands-parents. D'ailleurs, Tobo Baldé le grand-père paternel de Bibi Baldé était le chef de canton de Mamboua jne contrée frontalière à la Guinée Bissau. Pour preuve, le maire de la commune de Dioulacolon Alphousseyni Baldé est l'oncle paternel de l'actuel édile de Kolda.



Ces trois bénéficient chacun de soutien d'une partie de la famille. Mais la lutte est plus visible entre Abdoulaye Bibi Baldé et Mame Boye Diao. Ce dernier (Mame Boye Diao) a le soutien de quelques ténors de la famille (Bocar et Bamol). C'est pourquoi, les commentaires vont bon train sur ce trio au Fouladou.



Ainsi, ce ne sera pas une surprise si un de ces trois gagne les locales de 2022. Mais pour le moment, la guerre est inévitable puisque les hostilités ont déjà demarré…