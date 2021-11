Locales 2022 à Kolda : le DND dément formellement tout soutien au mouvement Kolda debout.

Le mouvement DND dément formellement tout soutien au mouvement Kolda debout. Le mouvement l’a fait savoir au cours d’un rassemblement suivi d’un point de presse organisé ce samedi 27 novembre dans la capitale du Fouladou. Et de plus, il apporte un éclaircissement suite aux récents propos de jeunes se réclamant du DND affirmant soutenir le mouvement Kolda debout récemment.



Sans détour le porte-parole précise que juste de l'intoxication : « le DND est connu pour son soutien infaillible à Mame Boye Diao . J’ai honte même d’entendre que notre Mouvement (DND) est féminin d’après certaines rumeurs. Et que les populations sachent que nous sommes et seront toujours pour l’appui du candidat Mame Boye Diao. Ceux qui sont partis ne font pas partie de notre DND, mais plutôt de DD (daara doura). » Puis, il souligne que « ceux qui sont partis sont une partie insignifiante. D’ailleurs, le président du DND (Zal) est à mes cotés. Et si c’était vrai, il ne serait pas là avec nous. Ce ne sont que des frustrés qui sont partis… »



Dans la foulée, il soutient sans détours « Mame Boye Diao nous conseille toujours d’élargir la base pour accueillir les nouveaux arrivants. Nous sommes une seule famille à la solde de Mame Boye Diao. Que des frustrés sèment le désordre ne nous ébranle point car nous restons pour Diao… »



Dans la lancée, il poursuit sans langue de bois : « nous ne suivons pas Mame Boye Diao pour de l’argent, mais plutôt pour sa vision pour Kolda. Et nous avons grand espoir sur Mame Boye Diao pour régler les questions d’emploi des jeunes, de l’insalubrité entre autres. Et pour cela, nous allons l’accompagner jusqu’à la victoire finale pour la mairie de Kolda… »