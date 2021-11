Locales 2022 à Kolda : l’ex ministre d'État et maire de Kolda, Bécaye Diop et des alliés de taille soutiennent Mame Boye Diao.

Depuis l'annonce de sa candidature à la mairie de Kolda, le DG des Domaines,Mame Boye Diao, ne cesse de compter dans ses rangs des alliés de taille. En l'occurrence, il vient de bénéficier du soutien de Bécaye Diop ex ministre d'État et maire de Kolda ainsi que de Bamol Baldé, 2ème adjoint au maire actuel, Abdoulaye bibi Baldé.



Mais également dans cette lancée, il y a des conseillers municipaux sortants, tels Youssouf Kandé président du mouvement YIDI Kolda, Michael Bouly Diédhiou, président du mouvement KKK, Dicory Baldé, président de vision verte, Boubabar Baldé, Sarkozy du Parti socialiste, membre du bureau politique.



Mamadou Salif Sow président du parti ensemble pour le Sénégal et président de la coalition « and liggey sunu gokh » a reçu la visite du candidat Mame Boye Diao la nuit dernière. Ainsi, ils ont discuté de leur future alliance pour les locales concernant la commune de Kolda.



À ceux-là s'ajoutent Ccheikh Tidiane Ndiaye zagalo de Rewmi, Abdourahmane Baldé, Alpha Baldé, ancien député APR...