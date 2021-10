Locales 2022 à Kolda : Mame Boye Diao (DG domaines) prêt à conquérir les suffrages des populations…malgré le choix du président...

Mame Boye Diao (DG des domaines) est prêt à conquérir les suffrages des koldois aussi bien pour la maire que pour le département lors des locales de 2022. Et ce malgré le choix du président de la République porté sur les candidats sortant du Bby Moussa Baldé (PCD) et Abdoulaye Bibi Baldé (maire). Il a fait cette déclaration lors de son accueil dans la capitale du Fouladou ce week-end.



Ainsi, il compte mener ce combat avec son allié, l'ancien président du défunt Conseil régional Fabouly Gaye avec qui il a formé le « ndjadén » signifiant « ensemble » en Peulh.



À l'en croire, « nous allons concourir pour les suffrages des koldois autant dans la commune que dans le département. D'ailleurs, nous comptons aller à la conquête du pouvoir dans les quatorze collectivités territoriales du département. »

Dans la foulée, il précise : « il faut savoir que Mame Boye Diao ce n'est pas dans la commune seulement. C'est pourquoi, il faut travailler pour montrer que chacun de vous est capable de faire la différence. Et aujourd'hui, l'heure n'est pas à la mobilisation, mais au travail en montrant notre capacité pour la victoire finale. »



Il faut rappeler que le DG des Domaines n'a pas été choisi par le président de leur parti Macky Sall pour conduire les listes communale et départementale pour les prochaines locales de janvier 2022. Ce dernier a reconduit le duo Moussa Baldé et Abdoulaye Bibi Baldé…