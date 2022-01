Locales 2022 à Kolda : La caravane de Mame Boye Diao inonde les rues de jaune...

En caravane ce jeudi 20 janvier, la coalition Nay Leer du candidat Mame Boye Diao inonde les rues de jaune. En tête de cette caravane, on retrouve Mame Boye Diao, les bras tendus vers le ciel, au milieu d'un océan de couleur jaune, invite les citoyens à rejoindre son programme.



Ainsi, jeunes et femmes habillés aux couleurs de la coalition, distribuent le programme aux passants et dans les maisons sur la RN6, le tout sous fond de

klaxons de moto et de véhicule mêlés aux chants des militants munis de pancartes lumineuses du candidat. En un mot, c'est un monde fou qui serpente en ce début de soirée les artères de Kolda. La caravane bloque tout sur son passage avec une impressionnante mobilisation.



Le programme du candidat intitulé Kolda commune verte, innovante et prospère a été distribué aux populations comme des petits pains.

Dans cette ambiance, ils scandaient "Mame Boye Diao maire le 23 janvier"...