Locales 2022 à Kolda : L’Apr démantèle le dernier bastion du Pastef dans la commune de Dioulacolon…

Le dernier bastion de Pastef, le parti de l’opposition d’Ousmane Sonko, vient d’être démantelé dans la commune de Dioulacolon par la coalition Benno Bokk Yakaar. Et ce, après le ralliement à BBY du leader de Pastef dans cette commune par le biais d’Ousmane Baldé chargé de communication du ministre de l’agriculture Moussa Baldé. Il s’agit de Moutarou Diao, leader du Pastef du village de Guiro Yéro Alpha. Ce dernier a donné l’assurance de voter Bouba Mballo (coalition and liguey sunu gokh) dans la commune de Dioulacolon et Moussa Baldé dans le département. La saignée continue pour le Pastef dans cette commune rurale de Kolda.



À le croire, « ma base et moi avons décidé de soutenir la coalition BBY dans notre commune et dans le département. Ainsi, nous mettrons toutes nos forces pour élire le candidat de Dioulacolon, Bouba Mballo et réélire Moussa Baldé au département. C’est une décision mûrement réfléchie ensemble avec mon équipe. D’ailleurs, nous avons vu les réalisations effectuées dans notre commune et même dans notre village par le BBY. »



Le prenant au rebond, Ousmane Baldé d’avancer : « c’est une opposition très serieuse qui nous a créé des difficultés, mais au finish nous gagnons (BBY). Et aujourd’hui, cette opposition a décidé de travailler avec le candidat Bouba Mballo pour la mairie de Dioulacolon et de soutenir le programme départemental du candidat Moussa Baldé. Et ensemble, nous allons œuvrer pour une victoire éclatante pour la mairie et le département au soir du 23 janvier 2022. C’est pourquoi, je serai un soutien de taille à leurs côtés… »



La mouvance présidentielle est décidée à réduire à néant toutes les forces de Pastef dans le département. Et cette victoire passe par ces étapes pour arriver à leurs fins, selon lui toujours...