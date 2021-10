Locales 2022 à Kolda : Abdoulaye Bibi Baldé demande à « Mame Boye Diao d’être leur directeur de campagne » pour la victoire du BBY.

Accueilli en grande pompe dans la capitale du Fouladou, Abdoulaye Bibi Baldé mandataire du Bby à la mairie, demande à Mame Boye Diao d’être le directeur de campagne de la mouvance présidentielle. Et dans son allocution, le DG de la Poste tend la perche à tous les ténors du Bby et des autres partis politiques pour une victoire éclatante en janvier 2022.



Abordant la question de mandataire, il estime que « chacun voulait être retenu comme mandataire du parti. Je précise que chacun d’entre nous le méritait amplement, mais il faut se rendre à l’évidence. Aussi, nous appelons les ténors politique de Kolda à venir travailler avec nous, y compris tous les chefs de parti pour la victoire du Bby. »



Très à l’aise dans une veste bleue avec un sourie de taille, entouré de ses militants et lieutenants, Abdoulaye Bibi marche en levant les mains en signe de victoire. Les militants dans des véhicules, à moto ou à pied scandent « fii Bibi moo koo moom »



Dans cette optique, il lance une invite « nous demandons à Mame Boye Diao (DG des domaines) avec courtoisie d’être le directeur de notre campagne électorale. Et la victoire sera sa victoire, d’ailleurs, je suis prêt à assumer toutes les conséquences. Et je suis sûr d’une seule chose, c'est qu’avec le soutien des femmes on arrive au bout… »



À la mairie, le discours n’a pas été long où il s’adressa à la foule en français et en langues locales sur les objectifs à atteindre au crucial mois de janvier...