Locales 2022 / Youssou Ndour sur l’invalidation de certaines listes : « J’ai été invalidé en 2012, je me suis conformé à cette décision sans tambour ni trompette »

À quelques semaines des élections locales du 23 janvier 2022, le leader du mouvement « Fekké Ma Ci Bolé » appelle à apaiser l’espace politique. Ces invalidations précédentes de plusieurs listes de candidatures l’ont inspiré à se prononcer en lançant un message à toute la classe politique. « Je rappelle que ma candidature a été invalidée en 2012. Il y’a des gens qui ont tenté de me réconforter. C’était difficile mais je me suis plié à cette décision sans appel à la violence etc… », a signifié le conseiller du président de la République qui était l’invité du Grand Jury sur la Rfm ce dimanche.



D’après le leader de « Fekké Ma Ci Bolé », l’espace politique n’a pas besoin de violence pour gagner les suffrages des sénégalais. « Les sénégalais savent bien ce qui se passe. Ils n’ont pas besoin de scènes violence pour convaincre les populations. Je pense qu’il faut revenir à de meilleurs sentiments car, c’est le Sénégal qui nous importe tous », rappelle le lead vocal du Super Étoile qui salue par ailleurs cette attitude de certains opposants qui appellent à l’apaisement.



Le patron du groupe Futurs Médias invite la classe politique à opter pour d’autres stratégies plus convaincantes à travers des programmes et une vision qui peut propulser le pays vers des lendemains meilleurs...