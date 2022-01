Locales 2022 / Rufisque-Ouest : les femmes de BBY font une démonstration de force et s'engagent à faire élire Souleymane Ndoye.

Après son choix d'échanger avec les jeunes de son fief, Rufisque-Ouest, à l'ouverture de sa campagne électorale, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a retrouvé ce mardi 11 janvier 2022 les femmes de BBY de la commune de Rufisque-Ouest.



Pour cette nouvelle conquête du suffrage des Rufisquois, le candidat Souleymane Ndoye a une fois de plus gagné le soutien de ces dames affiliées à sa politique de développement. Elles ont, à travers une forte mobilisation, réaffirmé leur engagement derrière leur candidat et comptent lui offrir un premier mandat à la commune et un second mandat au Conseil départemental. Car ce dernier, depuis son accession à la tête du conseil départemental en 2014, a joué un rôle primordial sur l'autonomisation et le financement des femmes.



Ces séances d’échanges autour de la problématique du financement des femmes est une opportunité pour Souleymane Ndoye pour renforcer ses ambitions de soutenir la gente féminine. Considérant ainsi que « le devenir de la femme c’est l’aider dans la formation et dans la recherche d’emploi, mais aussi les aider à trouver des financements », il s’est fixé le challenge d’installer une calebasse dans chacun des 65 quartiers de la commune de Rufisque-Ouest.



Dans son programme, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar envisage avec son équipe, la mise en place de la banque communale pour faciliter à ces femmes l’accès aux financements dont les charges seront en grande partie soutenues par la municipalité. Il fera de même, une fois élu, annonce-t-il, la construction d’une maison de la femme où elles seront formées et incitées au travail.