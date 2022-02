Locales 2022- Macky Sall pas alarmiste dans une lettre au SEN de l’APR « nous n’avons pas gagné Dakar, Ziguinchor, Rufisque et Thiès. Mais ces localités, nous ne les avions pas gagnées non plus en 2014… »

Mesdames, Messieurs les Ministres

Mesdames, Messieurs les Elus

Chers amis, chers compagnons



J’ai souhaité vous rencontrer aujourd’hui, au lendemain des élections territoriales. De nombreuses circonstances, qu'il n'est pas utile de détailler, ne nous ont pas permis de nous réunir plus souvent. J'accueille donc avec un immense plaisir ce moment de communion qui constitue, par excellence, l'expression de notre fidélité commune à la cause du pays.



Je vous remercie, chacune et chacun, de votre présence massive qui est un signe d'enthousiasme et de solidarité entre compagnons unis pour faire émerger notre pays et lui offrir ce que nous avons de meilleur pour le bien-être de notre peuple.



Mes chers amis et compagnons, je ne vous remercie pas juste pour des convenances protocolaires. C’est du fond du cœur, en tant que dépositaire de votre confiance, que je vous dis, à toutes et à tous, à chacune et chacun, gacce ngalama. Dans la ferveur militante et l’engagement sans réserve, vous avez encore démontré, à travers les élections territoriales, que l’APR reste un grand parti, un parti de conquête, un parti de victoire, que ses responsables et sympathisants sont des militants de la cause la plus noble, celle de s'engager pour sa communauté et son pays.



Vous avez, en effet, candidats et militants, bravé les vents contraires, accepté les compromis et, dans l'élan commun de détermination, remporté massivement ces élections. Aussi précise que nette, notre victoire sans ambages est le fruit des résultats de nos politiques inclusives et de notre mobilisation exceptionnelle. Nous devons, toutes et tous, élus ou non, responsables à tous les niveaux et militants, être fiers de cette performance.



Passée la tentative d’intoxication de l’opinion nationale et internationale, les chiffres apportent un éclairage heureux à notre victoire à la fois nette et écrasante. Avec 38 départements et 438 communes, tandis que le second se retrouve avec 71 Communes, le doute n’est plus permis et nous pouvons dire fermement que notre parti et ses alliés ont maintenu intacte notre majorité.



Certes, nous n’avons pas gagné Dakar, Ziguinchor, Rufisque et Thiès. Mais ces localités, nous ne les avions pas gagnées non plus en 2014. Certes, Guédiawaye nous a échappé, mais le témoignage reste unanime que nous y avons fait un travail important pour le bien-être des populations. C’est l’essence du jeu démocratique que nous assumons sans réserve, parce que nous sommes républicains, parce que nous sommes démocrates, parce que nous sommes républicains et démocrates.



Nous n’allons pas faire le bilan des dernières élections aujourd'hui. Nous prendrons le temps qu’il faut pour un tel exercice selon les modalités à définir. Nous identifierons alors, froidement et sans complaisance, les causes de nos performances et de nos contre performances pour envisager l'avenir avec courage et intelligence. Le meilleur des bilans, le plus utile aussi, c'est celui qui a comme critère l'intérêt général, c'est celui est basé sur la critique et l'autocritique sincères permettant ainsi de repartir sur de nouvelles bases.



En politique, le plus essentiel est de tirer les leçons de nos expériences, qu’elles soient positives ou négatives. Ce sont les leçons qui indiquent une direction pour le futur ainsi que les chemins de victoire.



Mes chers amis et compagnons, à présent que les élections sont derrière nous, nous devons ne regarder que vers l’avenir, forts de nos victoires, mais surtout forts de notre unité, de notre cohésion et de notre capacité de mobiliser toutes nos bases pour confirmer l’éclatante victoire que nous venons d’enregistrer.



Oui, regardons l’avenir fermement et lucidement et oublions ce qui peut contrarier nos élans, à savoir les ressentiments, les rancœurs et les rancunes. Après la compétition, retrouvons les cinq valeurs et principes qui cimentent notre compagnonnage et nous valent tant de victoires. La primauté de l’intérêt général, la solidarité, l’unité, la discipline et la mobilisation constituent des facteurs clés de l’efficacité et de la performance.



Je vous adresserai, dans les jours à venir, une lettre circulaire qui sera suivie de missions auprès des bases de notre parti pour remercier et féliciter les militants et les populations, mais aussi pour une remobilisation générale en vue de préparer les futures échéances. Ces missions seules ne suffisent pas cependant. Nous devons être toujours près des populations, accessibles et disponibles, enthousiastes pour servir notre peuple.



Dans ce cadre, il nous faut consolider la majorité présidentielle, Benno Bokk Yaakaar en particulier. C’est dans l’unité de toutes les forces démocratiques et républicaines que nous pourrons poursuivre les politiques publiques inspirées par le Plan Sénégal Émergent dont les populations viennent, encore une fois, de confirmer la pertinence au regard des résultats des élections territoriales. La majorité présidentielle illustre l'aspiration constante des populations à voir les forces vives du pays se rassembler autour de l'essentiel pour bâtir une nation libre et prospère. Soyons dignes, alors, d'être les hérauts de cette volonté populaire.



Pour conclure cette adresse, je vous invite toutes et tous à resserrer les rangs, à faire preuve, là où cela est nécessaire, d'esprit de dépassement et de grandeur. Veillons sur notre unité et sa consolidation. Travaillons ensemble, main dans la main, car c'est seulement ainsi que nous nous assurerons de futures victoires.



Merci de votre aimable attention





Mercredi, 2 février 2022