Locales 2022 / La grande offensive de Ndèye Saly Diop Dieng : « La bonne réplique pour ceux qui encouragent la violence, c’est d’interroger le bilan du Président Macky Sall »

Avec une forte mobilisation des femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar, la présidente Ndèye Saly Diop Dieng réaffirme encore que l’heure n’est qu’à l’action. En première place pour démontrer que le bilan du président de la République Macky Sall est largement suffisant pour que la plupart des collectivités territoriales lui reviennent, Ndèye Saly Diop Dieng fait dans la réplique classique pour inviter les détracteurs du régime à se détromper : « J’ai entendu quelqu’un de l’opposition verser dans la violence en tenant un discours inquiétant. Moi, je dirai simplement que notre réplique reste le bilan sans équivoque du chef de l’État dans la capitale et partout au Sénégal », a lancé le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.



À cette occasion qui a réuni toutes les femmes républicaines, Ndèye Saly Diop Dieng appelle à ne répondre à aucun acte de violence : « Nous avons la culture du pardon. Quand on nous provoque, nous ne céderons pas. Mais nous laissons parler les actes significatifs du président Macky Sall », a encore ajouté la présidente des femmes de l’Alliance pour la république qui se dit prête pour la victoire de la grande coalition BBY dans toutes les communes.