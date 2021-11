Locales 2022 : La chefferie religieuse de Cambérène opte pour une liste consensuelle autour de Doune Pathé Mbengue.

La commune de Cambérène mise sur une liste unique pour les élections locales à venir. À l'instar de toutes les autres communes du Sénégal, la cité religieuse vit à l'heure également les préparatifs de ce rendez-vous électoral du 23 Janvier 2022.



Toutefois, pour une cohésion sociale autour d’un même idéal dans l’intérêt exclusif de la communauté, les autorités religieuses de la commune ont exprimé le souhait d'avoir une liste unique pour ces élections, vu le statut du village fondé par le vénéré Seydina Issa Rouhou Lahi.



À cet effet, toutes les forces vives de la commune de Cambérène ont été conviées à une première rencontre le 22 septembre pour échanger sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif unitaire et salutaire pour la communauté.



Cette rencontre avait vu la participation des autorités religieuses, du chef du village, des imans, des délégués de quartier et notables, ainsi que des formations politiques et organisations citoyennes parmi lesquelles la coalition Benno Bok Yakaar, le Taxawu Senegal, Wallu Sénégal, Kaddu et Mfo, le parti Rewmi, le mouvement Gueum Sa Bop, CPJE et Suxali Cambèrene.



À l'issue de cette rencontre, tous les participants, particulièrement les organisations politiques, après consultation de leurs bases respectives, ont adhéré à la proposition de « liste unique ».



La mise en œuvre de ce projet a été confiée au Comité des Sages du village. Suite à différentes réunions tenues avec les organisations politiques et citoyennes, un partage des 66 conseillers que devra compter la Commune de Cambérène a été fait. En dehors des formations politiques, certaines compétences de la société civile de Cambérène seront cooptées sur la liste du conseil municipal.



Une liste unique a donc été élaborée par la commission ad hoc, selon une répartition scientifique, avec une tête de liste consensuelle. Ainsi, la tête de liste et les différentes positions à occuper ont été laissées à l'appréciation des autorités religieuses.



Et à l'issue de leur concertation, l’administrateur civil, Doune Pathé Mbengue a été retenu comme tête de liste. Ce dernier fait partie de Suxalli Cambérène, et par ailleurs, il est le directeur du partenariat et des ONG au ministère de l’intérieur...