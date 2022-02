Locales 2022 / Contestation des résultats de la ville de Pikine : Yewwi Askan Wi en mode 'Wallu' à Cheikh Dieng et Cie…

L'opposition n'a visiblement pas l'intention de baisser les bras face à la victoire annoncée de la coalition Benno Bokk Yakaar à Pikine. C'est Abdoulaye Timbo qui a été reconduit après les résultats provisoires de la commission de recensement des votes du tribunal départemental de Pikine. Ce que ne saurait comprendre le Dr Cheikh Dieng, candidat de la coalition Wallu Sénégal.



L'ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao n'a pas attendu longtemps pour monter son pôle d'avocat pour, dit-il, "rétablir les populations de Pikine dans leurs droits. Ce mardi, la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, dirigée par Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Déthié Fall, est venue porter main forte à la coalition Wallu Sénégal pour empêcher ce Hold Up électoral à Pikine, qui serait, selon l'opposition orchestré par Macky Sall et son régime qui est d'ailleurs derrière la coalition Wallu Sénégal dans ces élections à la ville de Pikine.



Ousmane Sonko, Déthié Fall et Khalifa Sall, devant Doudou Wade et les autres membres de la coalition Wallu, réaffirment leur engagement à soutenir cette dynamique de lutte contre cette forfaiture qu'ils n'entendent pas laisser prospérer...