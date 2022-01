Locales 2022 / À l’assaut des QG : « On n'a pas le droit de rater le coche de l’histoire. » (Go Faye, candidat à la mairie des P.A.)

Go Faye est responsable politique, candidat de l’Alliance pour des Valeurs Éthiques et Citoyennes (AVEC) ‘’Liguey Kat Yi’’, une liste d’indépendants qui prétend à la mairie des Parcelles Assainies pour les élections locales du 23 janvier prochain.



Candidat en 2014 pour les locales et en 2017 pour les législatives, Go Faye est plus que jamais déterminé à conquérir le suffrage des parcellois.



« On n'a pas le droit de rater le coche de l’histoire. On doit réécrire les nouvelles pages de l’histoire politique des Parcelles Assainies », a-t-il expliqué, en incitant pour un changement profond dans la gestion de la commune.



‘’À l’assaut des QG’’ est allé à sa rencontre pour échanger avec le candidat de la coalition AVEC ‘’Liguey Kat Yi’’, Go Faye, sur son programme dénommé 5/5 axé essentiellement sur la santé, l’éducation, l’Environment, le cadre de vie, le sport et la culture. L’épineuse question du stationnement des camions sur les voiries aux PA est prise en compte dans la réponse alternative que propose cet adversaire du maire sortant, Moussa Sy, candidat à sa propre succession pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY)...