Locales 2022 / À l’assaut des QG : « Je suis le meilleur medecin pour la commune de Mermoz/Sacré- Cœur » (Zator Mbaye, candidat BBY).

Le candidat Zator Mbaye est la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) pour la conquête de la municipalité de Mermoz/Sacré-Cœur.



"À l’assaut des QG" de Dakaractu est parti à sa encontre pour échanger sur ses ambitions pour sa localité qui, relève-t-il, sont l’aboutissement d’un engagement communautaire. Le responsable politique a motivé sa candidature par la mauvaise gestion de la commune par son adversaire, Barthélémy Dias, non moins candidat à sa propre succession.



À en croire l’ancien député, la commune est orpheline d’investissement avec un manque criard d’infrastructures, de terrain de football, d’espaces d’épanouissement pour les enfants et les jeunes. Zator Mbaye a, néanmoins décliné, un programme alternatif avec une politique d’emploi et d’employabilité des jeunes.



« Nous envisageons accompagner les jeunes apprenants et une formation pour les non apprenants avec des start-up qui seront mises à la disposition de la jeunesse pour les organiser », a-t-il promis une fois élu à la tête de la municipalité.



Il a confié, également, se souscrire sur une planification afin de répondre aux urgences de la commune. C’est le cas du cadre vie avec comme objectif ‘’une commune sans sable’’, la sécurité et la sûreté, l’amélioration du plateau médical pour ne citer que ceux-là.



Interpellé sur la violence, il a déploré et condamné les incidents qui ont émaillé la campagne électorale et confie avoir, dès le lancement de ses activités électorales, montré l’exemple à Mermoz/Sacré-Cœur en allant rendre visite au maire sortant pour sensibiliser sur une campagne de paix et un scrutin en toute quiétude...