Livre sur Djinné Maïmouna : Le Dr Babacar Diop décortique les crises psychosociales et hystériformes.

« Jinné Maïmouna, crises psychosociales et hystériformes dans l’école sénégalaise », c'est le titre du livre du Dr Babacar Diop qui y décortique les causes et les conséquences de ce phénomène qui touche la communauté éducative. Il a procédé à la cérémonie de dédicace pour échanger sur les facteurs à l'origine de Jinné Maïmouna...