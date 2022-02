Liverpool : Jürgen Klopp foule au pied le statut de Mané… Sadio poussé vers la sortie ?

Que se passe-t-il entre Sadio Mané et Jürgen Klopp ? Si la relation entre l’attaquant international sénégalais et l’entraineur allemand a jusque-là était des meilleures, sur et en dehors du terrain, il semblerait que la donne ait changée ces derniers temps. Ce dimanche lors de la finale de la Coupe de la Ligue Anglaise (Carabao Cup) qui opposait Liverpool à Chelsea, la sortie prématurée du sénégalais en seconde période, a fait grincer des dents.



Au moment où son départ du club anglais en direction de l’Espagne, reste une sérieuse option…

En plus d’avoir visiblement frustré le nouveau champion d’Afrique qui ne s’en est pas caché en rejoignant le banc, furieux, Klopp a provoqué une vague de protestations, sur les réseaux sociaux, chez les supporters de SM10… Une tension réelle et palpable, qui n’est que la partie visible de l’iceberg. Si l’on sait que le débat autour du statut de Sadio Mané à Liverpool est fréquemment soulevé depuis quelque temps.



Est-il réellement apprécié et respecté à la hauteur de son talent et de sa dévotion pour le club ? Existe-t-il un traitement inéquitable entre les stars de Liverpool en l’occurrence Mané et Salah ? Des questions qui défraient la chronique, chaque « camp » y allant de son argument un brin subjectif, il faut le reconnaitre.



Tout de même, de chouchou du coach, lui (Sadio) qui célébrait ses buts dans les bras de son entraîneur, Mané est imperceptiblement passé à un second vulgaire rôle. La relation « Klopp – Mané » traverse actuellement une véritable zone de turbulence. C’est indéniable. Un vent glacial souffle entre le sénégalais et l’allemand.





Car, au-delà des choix tactiques qui reviennent naturellement au coach, à même de décliner des stratégies et choix susceptibles de faire basculer une partie en faveur de sa formation. On est en droit de se demander si les autres paramètres liés au management du groupe, donc à la gestion des effectifs, des ego et sensibilités diverses, est bien faite ?



Et surtout s’il y a un traitement équitable entre les joueurs aussi bien dans la répartition du temps de jeu que dans l’accompagnement du club et la valorisation de ses pensionnaires dont les plus en vue en ce moment, sont Sadio Mané et Salah. En guise d’exemple, tout récemment, après son sacre continental, au moment où tous les clubs célébraient leurs « champions » par de petites attentions, du PSG à l’Olympique de Marseille en passant par Napoli etc... Le club de Sadio Mané est resté de marbre. Pas le moindre dispositif d’accueil n’a été prévu.





Une anomalie pour ne pas dire un véritable manque de considération et d’estime pour la star sénégalaise. D’aucuns diront que le sénégalais « pour ne pas frustrer Salah le finaliste malheureux » aurait décliné toute propositions allant dans ce sens… Une version un peu tirée par les cheveux qui n’a pas du tout convaincu grand monde.



Malgré les efforts consentis par les uns et les autres (la direction du club et ou le coach lui-même) pour éteindre les débuts d’incendie, rien ne va plus à Anfield. On se rappelle qu’a l’issue du match mettant aux prises Liverpool à Manchester City le 13 mai 2021, en Premier League, Sadio Mané qui avait été laissé sur le banc avant d’entrer en fin de match (74e), avait refusé de serrer la main de Klopp à la fin de la partie. Une réaction colérique qui avait fait le tour de la toile. Mais, qui démontrait surtout qu’il y avait un profond malaise entre les deux hommes. Auparavant, le 25 novembre 2017, toujours en Premier League, Sadio s’était montré très remonté après avoir été laissé sur le banc lors d’un Liverpool – Chelsea (1-1), foulant la pelouse vers la 88 eme minute de jeu.



Pourtant, dès l’arrivée de Jürgen Klopp sur le banc des Reds en octobre 2015 à la place de Brendan Rodgers, le courant était très rapidement passé entre le transfuge de Southampton (Sadio arrive chez les Reds le 28 juin 2016 pour 36 millions d’euros) et l’ancien entraineur de Dortmund. L’allemand au caractère trempé, avait alors remué ciel et terre pour l’avoir dans son effectif. Et, comme une évidence, le sénégalais avait pris très tôt pris ses aises au sein de son nouveau club, enchainant les performances pour ses grands débuts avec Liverpool.



Alliant humilité, générosité dans l’effort et efficacité devant le but, « Super Mané » a réussit en un temps record, à mettre Anfield dans sa poche. Entre temps, les trophées collectifs (Premier League, Ligue des champions, mondial des clubs, Carabao Cup…) et les distinctions individuelles (Ballon d’or africain 2019, 4eme au ballon d’or France football 2019) se sont accumulés sur la table de l’ancien buteur du Red Bull Salzburg, lui conférant assurément un tout autre statut. Un statut que la star sénégalaise, sans forcément le revendiquer, a conforté au fil des saisons, en ajoutant récemment un trophée majeur à son palmarès, la Coupe d’Afrique des Nations 2022 (CAN) remportée face à l’Égypte de Mohamed Salah.



Salah, un nom qui revient assez souvent dans le feuilleton à la saveur british, « Klopp – Mané. » En effet, l’arrivée de l’attaquant égyptien (42 millions d’euros), le 22 juin 2017, une année après Sadio Mané, dans les rangs de Liverpool, a semble-t-il, perturbé le « ménage » à deux qui s’est progressivement mué en un triangle tumultueux. Il faut le dire, la rivalité a toujours existé entre les deux joueurs africains. Souvent sous la forme d’un duel à distance, alimenté par une course effrénée au meilleur buteur en Premier League et une rude bataille pour le ballon d’or africain.



Rien d’anormal dans le fond, étant donné que la concurrence et le défi font partie intégrante du sport de haut niveau. Sauf que dernièrement, le sénégalais qu’il soit très bon comme lors de la finale de la Carabao Cup, ou parfois moyen, il est quasi systématiquement remplacé par son entraineur. Là ou un Salah bénéficie de plus de clémence pour ne pas dire d’une certaine « immunité » qui frise parfois l’incompréhension nonobstant le talent incontestable du petit pharaon.

Tout ça pour dire que, clairement, les cartes ont été redistribuées à Liverpool. Et si Sadio Mané était poussé vers la sortie ? Ou mieux encore, Mané doit-il quitter Liverpool après avoir déjà tout gagné ?



L'arrivée Luis Diaz (25 ans), concurrent direct de Mané sur le côté gauche de l'attaque des Reds est un autre indicateur qui pousse à la réflexion. Au-delà du fait de palier à l'absence de Sadio Mané qui était à la CAN, le colombien dont l'arrivée a été précipitée par la dirigeants de Liverpool, grapille du temps de jeu de façon menaçante. Pendant ce temps là, le départ de l'international sénégalais en direction de la Liga est plus que jamais d'actualité.



Parmi les prétendants en lice le FC Barcelone de Xavi mais également le Réal Madrid en quête de second souffle dans son effectif. Des pistes sérieuses qui pourraient être explorées par l'entourage de Mané en cas d'offres alléchantes. En attendant, l'évolution de ce feuilleton sera suivie de très près d'ici le mercato d'été qui s'annonce mouvementé...