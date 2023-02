Litiges fonciers sur le littoral : le collectif des restaurateurs de la corniche dénonce un officier qui «réclame un permis d’occuper»

Après le bras de fer sur la restitution des terres offertes aux joueurs de l'équipe nationale par les populations de Ngor village, Almadies, Virage et alentours, le collectif des restaurateurs de la corniche des Almadies ont tenu un point de presse ce mercredi 1er février sur les lieux pour dénoncer et interpeller le premier magistrat du pays le président de la République Macky Sall sur la situation. Ils disent être près à tout donner pour garder leurs terres. Selon eux ces terres sont héritées par leurs ancêtres et tous les documents sont en leur possession pour le prouver. Une occasion d’inviter les autorités à veiller à ce que le droit soit dit.

"L’acharnement de certaines autorités sur le littoral. Un acharnement qui dure depuis un certain temps déjà. Cette fois-ci c'est sûr le parking du surfer paradise qu’un officier réclame un permis d’occuper, qui lui aurait été délivré depuis 2022. Sachant que nous sommes là depuis plus de 20 ans et que nous avons une autorisation de la mairie et un avis favorable de ANAM. Nous avons également déposé une demande de régularisation en 2017 auprès des impôts et domaines qui nous ont répondu que nous sommes sur une zone non aedificandi. C’est donc à notre plus grande surprise que la DSCOS nous a convoqué pour nous faire savoir que sur ce même parking il y aurait un titre..." dit El Hadji Omar Seye, président du collectif des Lébous.

Il ajoute qu'ils vont se battre, «un combat pédagogique, on va communiquer. Notre force c'est de communiquer... nous tendons la main à toute la population, à tous les Ngorois et à tous les privés de venir en aide à toutes ses personnes qui exploitent ce littoral... »

Souleymane Mbaye, adjoint au maire de Ngor, appelle les autorités à venir s'imprégner de la situation sur le littoral des Almadies, qui regroupe 28 restaurants dans cette zone maritime. Il appelle le président de la République à venir les aider pour l'aménagement du site, et exhorte la paix dans la commune...