Litige foncier Barth Dias-Sertem sur le littoral : ce qui a été convenu entre le Préfet de Dakar et le maire de Sacré-Coeur …

Le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur très en verve ces derniers jours en ce qui concerne l’accaparement des terres sur le domaine public maritime, a eu droit à une visite guidée hier avec le Préfet de Dakar Alioune Badara Samb sur un site « illégalement acquis » selon Dias-fils, par la société de construction Sertem. D’ailleurs sur cette affaire des plaintes avaient fusé des deux bords et Dias avait eu droit à une convocation à la section de recherches de la Gendarmerie la semaine dernière. Des agents de sa mairie auraient, avait accusé Léopold Ngom de Sertem, « perpétré des actes de vandalisme » au niveau de leur chantier. Barth avait riposté en annonçant une plainte contre ladite société et le diplomate qui leur aurait vendu le site.La visite d’hier qui entrait dans le sens de « mettre les points sur le i » concernant cette affaire a été effectuée en présence du secrétaire municipal de Fann Point-E, des représentants de Sertem, du commissaire du point E, du Chef du bureau du cadastre de Dakar, du sous-préfet des Almadies, et enfin de l’adjoint du sous-préfet de Dakar plateau. Tout ce beau monde nous dit-on, a pu constater et se sont entendus sur « la délimitation réelle du chantier ». Et ce qui a été retenu document à l’appui et accepté par Barthélémy Dias, himself est que le projet en question ne se situe pas dans sa zone communale, mais plutôt dans celle de Fann Point E Amitié dirigée par Palla Samb. Il a donc été notifié à Dias-fils qu’il n’était pas de son droit de « jouer à la police » sur le site. Ce qu’il aurait bien entendu agréé.Une correspondance a été adressée d’ailleurs au commissaire central de Dakar pour lui demander de « prendre les mesures sécuritaires adéquates pour le maintien de l’ordre public dans cette zone » et permettre à l’entreprise Sertem qui semble disposer de « toutes les pieces requises de jouir pleinement de leurs droits ».