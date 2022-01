Litige OM - Watford : Le club va faire appel, Pape Guèye pourrait rejouer avec le Sénégal à la CAN...

Comme évoqué ce samedi, l'Olympique de Marseille a été interdit de recrutement pour deux mercato consécutifs par la FIFA en raison d'un litige lors du transfert du milieu Pape Guèye (22 ans, 22 matches toutes compétitions cette saison), qui est lui suspendu quatre mois.



Dans un communiqué commun, le club phocéen et le joueur ont annoncé leur intention de faire appel. "L’Olympique de Marseille et son joueur Mr. Pape Alassane Guèye ont pris connaissance de la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA", indique le document.



En effet, dans le cas du litige les opposant à Watford FC, l'Olympique de Marseille et leur joueur Pape Guèye entendent faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS.)



Dans l’attente d’une décision définitive, une demande de suspension de toutes sanctions sportives a été déposée afin de préserver leurs intérêts", peut-on lire dans le communiqué.



Autrement dit, dans l'attente de l'avis que devrait rendre le TAS, la première décision prononcée pourrait être suspendue en attendant que le dossier soit rejugé.



Pape Guèye qui a été suspendu pour 04 mois par la FIFA, pourrait ainsi être à nouveau disponible pour disputer la Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Le joueur continue de s'entraîner avec le groupe, en attendant d'être fixé sur son sort.