Listes de YAW à Guédiawaye : Les communes de Sahm Notaire et Golf Sud « enfin » confirmées.

La série de validations des listes à quelques heures de la date échue pour l’approbation ou non des dossiers de candidatures qui avaient été jugées « irrecevables », continue de se poursuivre.



Après les listes départementales de Pikine qui ont été acceptées finalement, quelques heures plus tard, une autre localité de la banlieue est aussi édifiée. Il s’agit de Guédiawaye particulièrement dans les communes de Golf Sud et de Sahm Notaire.



Pour la coalition Yewwi Askan Wi, ces deux communes ont fait l’objet d’incertitudes quant à la validation de leurs listes.



On le soulignait hier, dans ces deux communes, la coalition Yewwi Askan Wi n’avait reçu aucune notification lui signifiant que leur listes avaient été bien enregistrées. Maintenant, c’est officiel. Les communes de Sahm Notaire et dé Golf Sud ont été validées au grand bonheur des militants de la coalition.



Dans la foulée, la commune aussi de Ndande Fall, fait partie des listes qui ont été validées ce jeudi.