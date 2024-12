Liste provisoire des médias: MNF met en garde le CORED...

La publication de la liste provisoire des médias conformes au code de la presse par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique continue de provoquer des remous. Si l’objectif affiché de cette démarche est de réguler le secteur, elle est loin de faire l’unanimité. Parmi les voix critiques, celle de Maïmouna Ndour Faye, directrice de la chaîne 7TV, se fait entendre avec force.



En conférence de presse, Maïmouna Ndour Faye a vivement dénoncé le rôle du CORED (Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias) et de son président Mamadou Thior. Elle leur reproche une gestion qu’elle qualifie de « partiale » et « opaque » dans l’accompagnement dans ce processus. Selon elle, le CORED, en tant qu’organe de régulation déontologique, n’a pas suffisamment pris en compte la diversité des réalités des entreprises de presse, ce qui aurait conduit à des exclusions injustifiées.



« Comment peut-on prétendre établir une liste conforme à la réglementation sans consultation élargie de l’ensemble des acteurs concernés ? » s’est-elle interrogée, avant d’ajouter : « Ce processus risque de fragiliser davantage le paysage médiatique déjà confronté à de multiples défis. »



Pour la directrice de la 7TV, le ministère et le CORED auraient dû adopter une approche plus inclusive et transparente.