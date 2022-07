Liste finale des nominés aux CAF Awards : Sadio Mané favori à sa propre succession pour le titre de « Meilleur Joueur Africain »

Ce dimanche 10 juillet, sont connus les joueurs nominés dans les listes finales des différentes catégories des trophées des CAF Awards. Les lauréats seront connus le 21 juillet 2022, soit deux jours avant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine au Maroc.



Dans la catégorie « Joueur Africain de l'Année », dix joueurs sont nominés parmi les grandes stars africaines. Les anciens vainqueurs Salah, Mané et Mahrez sont en lice. Lauréat de l'édition passée, l'attaquant sénégalais du Bayern Munich est le grand favori à sa propre succession.



Avec des performances de haute volée dans la période considérée (septembre 2021-juin 2022), Mané pourrait être l'heureux élu pour le titre de « Meilleur Joueur Africain », qu'il avait déjà remporté lors de la précédente édition des CAF Awards, en 2019 à Hurghada, en Égypte.



Son statut de champion d’Afrique peut lui permettre de remporter encore le titre. Le leader technique des Lions de la Téranga jouit désormais de sa côte d'antan en remportant la 33e édition de la CAN. Son penalty marqué aux tirs au but en finale de la CAN Cameroun 2021 avait permis au Sénégal de remporter son premier trophée continental.



Mieux, c’est l'enfant de Bambali qui a mené les Lions, pour la deuxième fois d'affilée, à la grand-messe de football mondial. Il est l'auteur d'une bonne saison (23 buts, 2 passes en 51 matches) avec Liverpool, qu'il a conduit en finale de Ligue des champions le 28 mai dernier.