Liste des 10 nominés pour le titre de meilleur joueur africain sans Kalidou Koulibaly

Les 10 finalistes pour le prix des CAF Awards, qui récompense le meilleur joueur africain de l'année 2018, ont été révélés ce vendredi par la Confédération Africaine de Football (CAF).



L'international sénégalais Kalidou Koulibaly est le grand absent de cette short list. Parmi les nominés, on retrouve notamment les deux attaquants africains de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah, tenant du titre. L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et l'Algérien Riyad Mahrez (Manchester City) figurent également dans cette liste. Le vainqueur sera désigné le 8 janvier prochain à Dakar...