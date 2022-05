Liste de YAW à Dakar / Cheikh Tidiane Youm blanchit totalement Déthié Fall.

Le rejet de la liste de Yewwi Askan Wi de Dakar par la DGE a laissé derrière une vive polémique et des accusations tous azimuts proférées contre certains leaders soupçonnés de rouler pour le régime Sall ou d’avoir cherché à nuire politiquement un camarade. Autant dire que Déthié Fall, en sa qualité de mandataire national, ne peut pas se laver à grande eau sans apporter les preuves de sa non culpabilité.



La tâche lui aura été rendue facile par Cheikh Tidiane Youm qui était présent à ses côtés à la DGE le jour du dépôt. Sous le contrôle de Ousmane Sonko, Youm blanchira totalement Déthié Fall en déroulant le film de l’événement dans le détail. « Je me rappelle que les camarades leaders ont demandé à ce que Palla Samb soit remplacé par Ngoné Mbengue et que du côté de Wallu, on introduise Joseph Sarr et son suppléant. Donc théoriquement, il ne pouvait plus y avoir de problème. Tout le monde doit aussi savoir que le travail est un travail d’équipe. Lorsque tout ceci a été dit, Dethié Fall en sa qualité de mandataire a confié la tâche, par confiance, à un membre de l’équipe. Ce dernier, une fois dans la salle a, suivant les indications servies de bonne foi par des policiers préposés sur place, cru bien agir en faisant fi du principe de la parité à partir de la 6ème personne sur la liste. C’est ainsi que Palla n’a pas été enlevé ».



Cheikh Tidiane Youm qui enlève, de facto, la responsabilité de Déthié Fall précise néanmoins, que cela pouvait être évité si les éléments concernés étaient plus dégourdis...