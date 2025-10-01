Linguère/Tensions à Gouloum Béthio : affrontements entre populations et gendarmerie autour de la gestion du forage

Ce mercredi matin, une vive tension a éclaté à Gouloum Béthio, une localité de la commune de Kamb (département de Linguère), lors d’une opération de la Sénégalaise des Eaux Rurales (Sder) visant à récupérer le forage du village.



Selon des témoignages recueillis sur place, les jeunes de Gouloum Béthio se sont opposés au raccordement du forage à l’installation électrique par la Sder. Face à la résistance des habitants, la gendarmerie de Yang Yang a dépêché une dizaine d’éléments pour rétablir l’ordre. L’intervention a dégénéré et des grenades lacrymogènes ont été utilisées pour disperser la foule.



Le bilan provisoire fait état de sept arrestations, dont une femme, ainsi que plusieurs blessés. Des dégâts matériels ont également été constatés, notamment des chaises détruites. Joint au téléphone, le superviseur de la Sder, Ngagne Diagne, a par ailleurs signalé que le pare-brise du véhicule de l’entreprise a été brisé.



Pour les habitants, cette situation est jugée injuste. Samba Sarr, un villageois, soutient : « Depuis plus de trois décennies, c’est Gouloum Béthio qui gère son forage sans problème. L’eau coule à flots, donc on n’a qu’à nous laisser avec notre forage. »

