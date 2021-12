Limogeage du DG de Poste Finances : « C'est un abus d'autorité entaché d'une ignorance notoire des procédures » (SG Sntpt)

Le Syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications (Sntpt) a réagi au limogeage de Saliou Fédior de son poste de DG de Poste Finances. Ibrahima Sarr, le secrétaire général dudit syndicat a dénoncé l’ « abus d’autorité » du Directeur général du groupe SN La Poste.



« C'est un abus d'autorité entaché d'une ignorance notoire des procédures qui régissent le fonctionnement de l'entité qu'il (Abdoulaye Bibi Baldé) administre ou simplement d'une crise de panique le rendant plus ou moins non lucide », a assuré le SG du Sntpt.



Il estime que « c'est très grave à ce niveau de responsabilité ». Le SG du Sntpt explique que dans la nomenclature, le DG de Poste Finances dépend hiérarchiquement du Conseil d'administration.



Il rappelle, par ailleurs, que lors de sa session du 25 novembre 2021, Saliou Fédior a été félicité pour avoir pris une mesure conservatoire.



« Et puis, si le DG de POSTEFINANCES n'avait pas pris ses responsabilités, c'est lui qui serait fautif », explique-t-il.