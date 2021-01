Ligue1 / Reims : Auteur d'un doublé contre Saint-Étienne, Boulaye Dia sur le podium des buteurs.

Saint-Etienne a déçu sur la pelouse de Reims en concèdant une défaite 3-1 ce samedi à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1. Un succès rendu possible par le buteur maison des Rémois, Boulaye Dia qui s'est offert un doublé.



L'international sénégalais a ainsi inscrit ses 11e et 12e but de la saison rejoignant par la même occasion Kylian Mbappé du PSG (12 buts) à une longueur du meilleur buteur Memphis Depay (13 unités.) Une belle dynamique pour le jeune attaquant Sénégalais très courtisé un peu partout en Europe...