Ligue des champions : Sadio Mané et le Bayern Munich condamnés à l’exploit face à Manchester City

Et si Sadio Mané devenait le héros de ce match retour entre le Bayern Munich et les Citizens de Manchester City ? Les Bavarois ont été lourdement défaits (3-0) il y a une semaine en quart de finale aller, au Etihad Stadium où les hommes de Guardiola avaient déroulé un football chatoyant face à une formation allemande perdue.

Ce mercredi, Sadio Mané qui avait perdu pied en se livrant à une bagarre avec son coéquipier Leroy Sané, paye encore le prix de son coup de sang. Après les sanctions administratives et pécuniaires, il est peut-être temps de se racheter sur le terrain en participant à une éventuelle opération remontada. En trois confrontations, le club allemand n'a gagné qu'une seule fois face à City qui compte trois succès.

Sur le cas de Sadio Mané, Thomas Tuchel est resté assez énigmatique ce mardi en conférence de presse d’avant-match, quand on lui a posé la question de savoir si l’attaquant sénégalais sera titulaire ou pas… « Sadio Mané sera dans le groupe car le sujet avec Sané est désormais réglé… Sera-t-il titulaire ? Il faudra attendre demain pour voir s’il va démarrer ou pas. »

Après avoir disputé une vingtaine de minutes au match aller avant de manquer la dernière sortie du Bayern contre Hoffenheim en Bundesliga, l’ancien joueur de Liverpool pourrait démarrer sur le banc. Dans le cas contraire, il tiendrait une belle occasion de se racheter et de relancer son aventure en Allemagne.