Ligue des champions : Le tirage complet des groupes avec de gros chocs en perspective...

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions s’est déroulé ce jeudi à Istanbul.



Le Paris Saint-Germain de Messi et Idrissa Gana Gueye n'a pas été forcément épargné avec Manchester City, le RB Leipzig et le Club Bruges. Alors que Liverpool de Sadio Mané se retrouve dans un groupe B extrêmement relevé avec l'Atletico Madrid, le FC Porto et l'AC Milan. Les oppositions entre le Bayern Munich et le FC Barcelone où encore le duel entre l'inter Milan et le Real Madrid seront également à suivre...



Les groupes de la Ligue des Champions :



Groupe A : Manchester City, PARIS SAINT-GERMAIN, RB Leipzig, Club Bruges.



Groupe B : Atletico Madrid, Liverpool, FC Porto, AC Milan.



Groupe C : Sporting Portugal, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Besiktas.



Groupe D : Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol.



Groupe E : Bayern Munich, FC Barcelone, Benfica Lisbonne, Dinamo Kiev.



Groupe F : Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergame, Young Boys de Berne.



Groupe G : LILLE, FC Séville, RB Salzbourg, Wolfsbourg.



Groupe H : Chelsea, Juventus Turin, Zénith Saint-Pétersbourg, Malmö.